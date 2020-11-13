В Слуцком районе столкнулись легковушка и грузовик - понадобилась помощь спасателей

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Слуцком районе столкнулись легковой и грузовой автомобили, понадобилась помощь спасателей. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"12 ноября в 9.45 в МЧС поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Р23 Минск - Микашевичи около деревни Заполье Слуцкого района. Произошло столкновение легкового автомобиля "БМВ-525" и грузового "Газель". В салоне "БМВ" оказался зажат водитель", - рассказали в МЧС.

Работниками МЧС при помощи специального гидравлического инструмента мужчина был спасен. После осмотра медиками пострадавший доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести. Водитель "Газели" не пострадал.-0-

Фото МЧС