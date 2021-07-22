22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Слуцком районе в ДТП пострадал несовершеннолетний велосипедист. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

Инцидент произошел 21 июня около 18.00 на ул.Октябрьской в д.Замостье. "29-летняя местная жительница, двигаясь на автомашине "Фольксваген Пассат" в направлении д.Покрашево, совершила наезд на 16-летнего велосипедиста, жителя Минска, который выехал на проезжую часть дороги с обочины в непосредственной близости от автомобиля. Несовершеннолетний получил серьезные травмы, с которыми госпитализирован. Установлено, что подросток был в наушниках", - рассказали в ГАИ. По факту ДТП проводится проверка.

Условие для совершения ДТП с участием несовершеннолетних велосипедистов - их нахождение на дорогах общего пользования без взрослых до 14-летнего возраста, а также элементарное несоблюдение ПДД. Но зачастую велосипедисты, достигшие возраста, когда можно уже передвигаться по дорогам общего пользования, создают своими действиями аварийные ситуации. "В этом случае взрослые должны напоминать детям о предельной внимательности и осторожности на дороге. Передвижение на велосипеде в наушниках категорически неприемлемо, так как это отвлекает и может привести к неприятностям на дороге", - добавили в ГАИ.-0-