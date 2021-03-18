В Смиловичах объявлен в розыск 13-летний школьник

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разыскивается 13-летний житель городского поселка Смиловичи Червенского района Марк Запрудский, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Разыскивает милиция".

Сегодня около 16.00 он ушел из дома. Может находиться в Минске, кататься на метро или гулять в парке Горького, в районе станций метро "Октябрьская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа".

Приметы: на вид 10-12 лет, рост 150 см, худощавого телосложения, волосы короткие темно-русые. Был одет как на фото, при себе имел черный рюкзак.

Если вам известно местонахождение мальчика, просьба сообщить в УВД Миноблисполкома по телефонам 8 (029) 665-10-06, 8 (029) 701-46-96 или 102.-0-