В Смолевичах легковушка на пешеходном переходе сбила мужчину

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Смолевичах легковой автомобиль на пешеходном переходе сбил мужчину. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Трагедия произошла 20 сентября около 20.00 вблизи автозаправки на освещенном обозначенном нерегулируемом пешеходном переходе. "39-летний водитель "Пежо" совершил наезд на переходившего дорогу 56-летнего мужчину. От полученных травм он скончался на месте ДТП", - рассказали в МВД.

По предварительной информации, пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения.-0-