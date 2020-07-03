В Смолевичах протекла цистерна с едким натром

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Смолевичах протекла цистерна с едкий натром, емкость отогнали в безопасное место и перекачали вещество в другую цистерну. Пострадавших нет, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Днем 2 июля спасателям поступило сообщение об утечке гидроксида натрия из металлической цистерны на путях железнодорожной станции Смолевичи. "Работниками МЧС велись работы по предотвращению испарения пролитого вещества и по его нейтрализации. Пострадавших нет, эвакуация не проводилась", - рассказали в МЧС.

Маневровым тепловозом платформа с цистерной была отогнана в безопасное место. Задержки в движении поездов не произошло.-0-