23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Смолевичах возле железной дороги найден полуторагодовалый малыш. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"Мальчик обнаружен на железнодорожном остановочном пункте "Заречное". Малыш гулял в одном нательном белье и носочках. Поквартирный обход близлежащих домов помог установить личность матери ребенка, которая уже самостоятельно его искала", - рассказали в УВД.

Как стало известно, проводив мужа на работу, женщина закрыла входную дверь на один замок в виде защелки и уснула вместе с сыном. Мальчик проснулся, без труда открыл входную дверь квартиры и вышел на улицу, направившись в сторону близлежащего железнодорожного остановочного пункта, где его заметили неравнодушные граждане. В УВД отметили, что семья благополучная.-0-