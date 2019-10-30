30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Смолевичском районе автомобиль насмерть сбил пешехода без фликера, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Авария произошла 29 октября около 19.30 на 6-м км автодороги Р53. "39-летняя борисовчанка на Lexus ехала в направлении Смолевичей. Вблизи поворота на д.Динаровка она сбила 61-летнего пешехода, кчи оторый перебегал проезжую часть, - рассказали в УВД. - Пенсионер от полученных травм погиб на месте. Мужчина не был обозначен световозвращающими элементами. Он освещал дорогу фонариком в телефоне".

Госавтоинспекция напоминает, что основная причина ДТП с пешеходами - игнорирование ими правил дорожного движения, а также отсутствие в темное время суток световозвращающих элементов. "Фликеры делают пешехода на темной дороге заметным в свете фар на расстоянии до 400 м. Это дает водителю дополнительное время принять наиболее правильное решение. Размещать световозвращающие элементы необходимо так, чтобы они были видны водителю, а не закрыты складками одежды, сумками или зонтами", - отметили в милиции.-0-