3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Смолевичском районе бесправник пытался уйти от преследования ГАИ. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

2 мая около 12.30 во время несения службы в Смолевичском районе сотрудники Госавтоинспекции заметили мотоциклиста, который при виде патрульного автомобиля ГАИ свернул в садовое товарищество. Инспекторы подали сигнал об остановке водителю мотоцикла, однако тот проигнорировал неоднократные требования сотрудников об остановке транспортного средства и продолжил движение. При этом он заметно увеличил скорость, тем самым создавая реальную угрозу всем участникам дорожного движения, в том числе и пассажиру. Проехав некоторое расстояние, мотоциклиста задержали.

Как выяснилось, за рулем мотоцикла "Хонда" находился 30-летний житель Жодино, который ранее был лишен водительского удостоверения за невыполнение требования об остановке транспортного средства.

В отношении нарушителя составлено 3 административных материала. Транспортное средство доставлено на штрафстоянку.

"Напоминаем, что за управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления этим средством, а равно передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления, предусмотрен штраф в размере от 5 до 20 базовых величин. Те же действия, совершенные повторно в течение года, влекут наложение штрафа от 20 до 50 БВ, или общественные работы, или административный арест", - добавили в ГАИ.-0-