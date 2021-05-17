В Смолевичском районе из-за пожара в многоквартирном доме эвакуированы 8 человек

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Смолевичском районе при пожаре эвакуированы 8 человек. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

16 мая в 1.42 спасателям поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в агрогородке Слобода. "Наше подразделение прибыло первым к месту пожара, - рассказал командир отделения пожарного аварийно-спасательного поста Алексей Дорогов. - В квартире на 4-м этаже наблюдалось плотное задымление. Вместе с водителем поста Александром Кмитом мы установили трехколенную лестницу к окну балкона, так как там дыма было поменьше. В этот момент в соседнем окне появился мужчина, который собирался спускаться по водосточной трубе. Мы помогли ему спуститься. Эвакуацию жильцов из соседних квартир проводили коллеги из других подразделений".

Работники МЧС эвакуировали 8 человек. Пожар ликвидирован. В результате огнем в коридоре закопчены стены и потолок, повреждено имущество. Причина происшествия устанавливается.-0-