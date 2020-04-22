В Смолевичском районе при обрушении грунта на стройке погиб мужчина

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Смолевичском районе из-за обрушения грунта в траншее погиб строитель. Об этом БЕЛТА сообщили в прокуратуре Минской области.

Установлено, что двое строителей выполняли земляные работы в траншее глубиной более 2 м, ее вертикальные стенки закреплены не были. Через какое-то время грунт обрушился на строителей. Один из них получил легкие телесные повреждения, второй - травмы, от которых он позже скончался в больнице.

Нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека, инкриминировано начальнице - должностному лицу, ответственному за охрану труда и соблюдение техники безопасности. По мнению следствия, она не выполнила надлежащим образом свои обязанности и нарушила требования технических нормативных правовых актов.

После проверки материалов уголовного дела в прокуратуре пришли к выводу, что обвинение обоснованно, обстоятельства преступления исследованы объективно, и согласились с его правовой квалификацией по ч.2 ст.303 УК.

Примененную к женщине меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении прокурор оставил без изменения.

Уголовное дело направлено в суд.-0-