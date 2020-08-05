5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Смолевичском районе работники МЧС спасли от пожара 33,6 га пшеницы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ведомства.

Сообщение о пожаре в деревне Кулешовка поступило спасателям 4 августа в 17.49 - в поле горела пшеница на корню. На момент возникновения возгорания уборка зерновых в поле не проводилась. "Пожар локализован и ликвидирован спасателями. В результате огнем уничтожено 0,4 га пшеницы, спасено 33,6 га", - рассказали в пресс-службе.

Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем. Виновные лица устанавливаются.-0-