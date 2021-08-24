В Смолевичском районе спасли от огня 87 га пшеницы

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24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Смолевичском районе работники МЧС и хозяйства спасли 87 га пшеницы. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.23 августа в 14.47 спасателям стало известно о загорании сухой растительности в агрогородке Юрьево Смолевичского района. Когда на место прибыли подразделения МЧС, выяснилось, что горит зерновая культура на корню в поле. Общая площадь посевов зерновых культур - 92 га. На момент возникновения пожара работы по уборке зерновых в поле не проводились.В результате уничтожено 5 га озимой пшеницы на корню. Причина происшествия устанавливается.-0-