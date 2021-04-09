В Смолевичском районе столкнулись два грузовика

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два грузовика столкнулись в Смолевичском районе, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Минского облисполкома.

Авария произошла сегодня около 17.00 на 406-м км автодороги М1 Брест - Минск - граница РФ. "66-летний водитель грузового Iveco совершил попутное столкновение с двигавшимся в крайней правой полосе автомобилем МАЗ", - сообщили в УГАИ.

В результате ДТП водитель Iveco был заблокирован в кабине. Его освободили и госпитализировали. По данным медиков, угрозы жизни мужчины нет.

В ГАИ призвали водителей быть максимально внимательными на дороге, не отвлекаться от управления, двигаться с безопасной скоростью и выдерживать дистанцию.-0-