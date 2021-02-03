3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Смолевичском районе столкнулись легковушка и фура. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"2 февраля около 18.00 на 15-м км автодороги Р53 вблизи деревни Присынок Смолевичского района 26-летний водитель "Пежо 406" двигался в направлении Жодино, не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с двигавшимся в направлении Минска автопоездом "ДАФ" под управлением 31-летнего жителя Гродно", - рассказали в ведомстве.

В результате ДТП водитель легковушки скончался на месте ДТП от полученных телесных повреждений.-0-