В Смолевичском районе водитель легковушки вылетел в кювет и погиб

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Смолевичском районе водитель легкового автомобиля вылетел в кювет и погиб. Такую информацию разместила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

Авария произошла 9 мая. "По информации ГАИ, около 4.40 вблизи деревни Кулешовка Смолевичского района 47-летний водитель Mercedes не справился с управлением. Он съехал в левый по ходу движения кювет и опрокинулся. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия", - рассказала Ольга Чемоданова.

По предварительной информации, водитель был нетрезвым.-0-