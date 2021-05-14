В Смолевичском районе задержан серийный вор-домушник

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Смолевичском районе задержали серийного вора-домушника. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Оперативники Смолевичского РОВД задержали 48-летнего жителя Смолевичского района, который с декабря 2020 года по апрель 2021-го совершал кражи из дачных домов. Похищенное имущество, которым преимущественно были строительные инструменты (бензопилы, дрели, болгарки и шуруповерты), а также продукты питания и алкоголь, изъято в ходе проведенного оперативниками обыска по месту жительства задержанного.

Следователи в отношении фигуранта возбудили 14 уголовных дел за совершение краж. Известно, что ранее он уже был судим за кражи, грабеж и уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы.-0-