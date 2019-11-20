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20 ноября 2019, 11:14

В Сморгони легковушка сбила 13-летнего велосипедиста

Фото управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома
Фото управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома

20 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Сморгони под колесами легковушки оказался несовершеннолетний велосипедист. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла вечером 19 ноября на улице Ленина в райцентре. Автомобиль "Вольво" под управлением мужчины 1964 года рождения сбил велосипедиста. По предварительной информации, подросток внезапно выехал на проезжую часть дороги вблизи нерегулируемого пешеходного перехода. Парня 2006 года рождения с переломом ключицы госпитализировали.

Все обстоятельства произошедшего, причины ДТП будут установлены во время проверки.-0-

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