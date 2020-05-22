В Сморгони легковушка столкнулась с фурой, погибла девушка

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Смертельное ДТП произошло сегодня в Сморгони, сообщили БЕЛТА в УСК по Гродненской области.

Происшествие случилось около 11 утра на выезде из Сморгони. По предварительной информации, 28-летняя девушка на автомобиле Dodge ехала по второстепенной дороге Р95 и не уступила дорогу МАЗу с полуприцепом. В результате водитель легковушки от полученных травм скончалась на месте происшествия.

На месте ДТП работают следователи. Выясняются все обстоятельства произошедшего.-0-