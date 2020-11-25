25 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Сморгони милиционер в свой выходной задержал хулигана, который напал на женщину. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

К жительнице Сморгони пристал неизвестный мужчина. Он вел себя агрессивно, потом схватил женщину за одежду и повалил на землю. Она стала звать на помощь.

Мимо проходил сотрудник Сморгонского РОВД, у офицера в этот день был выходной. Он схватил нападавшего и удерживал того до приезда следственно-оперативной группы.

"Неизвестным оказался 44-летний житель Сморгони. В прошлом мужчина не привлекался к уголовной ответственности, однако несколько раз в этом году попадал в поле зрения правоохранителей за совершение административного правонарушения", - рассказали в милиции.

В момент совершения правонарушения он также был пьян. Мужчина даже не смог объяснить мотивы своего поступка, так как плохо помнил, что произошло. Его действия квалифицированы по ч.1 ст.339 (хулиганство) УК.-0-