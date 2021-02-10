В Сморгони пьяная женщина попала в ДТП на угнанной машине

10 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Пьяная жительница Сморгони угнала возле магазина машину и попала в аварию. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

К магазину по ул.Ленина вечером 8 февраля подъехал "Опель". Его водитель отлучился на пару минут, поэтому не стал закрывать машину и оставил ключи в замке зажигания. Этим воспользовалась 31-летняя местная жительница. Поездка закончилась на ближайшем перекрестке: машина вылетела с дороги.

Подозреваемую задержали. Выяснилось, что она была пьяна. За угон машины возбуждено уголовное дело. Известно, что ранее женщина судима не была, но попадала в поле зрение милиции за совершение административных правонарушений.-0-