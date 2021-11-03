В Сморгони при копании колодца обнаружили костные останки человека и ствол винтовки

3 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Сморгони на территории организации в земле обнаружили костные останки и ствол винтовки. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель управления ГКСЭ по Гродненской области Елена Мисюкевич.

О находке в Сморгонский РОВД сообщили рабочие, которые копали колодец на территории одной из организаций в Сморгони. На глубине более 2 м они обнаружили костные останки и ствол винтовки.

"Для осмотра участка местности выехала следственно-оперативная группа со специалистами Ошмянского межрайонного отдела ГКСЭ. Давность захоронения костных останков и количество лиц, которым они принадлежали, будут установлены в рамках проведения судебной медико-криминалистической экспертизы", - рассказала Елена Мисюкевич.

Также предварительно установлено, что фрагмент оружия - это часть винтовки Мосина образца 1891/1930 гг. Предмет деформирован, сильно поврежден коррозией и не пригоден для использования по целевому назначению.

По данному факту Сморгонским РОВД проводится проверка.

Эксперты отмечают, что подобные находки для этой местности не редкость. В годы Первой мировой войны в Сморгони и окрестностях велись ожесточенные бои. Становился эпицентром боевых действий Сморгонский район и во время Великой Отечественной войны.-0-