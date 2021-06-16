В Сморгони при прокладке теплотрассы нашли костные останки

16 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На одной из улиц Сморгони при строительстве теплотрассы обнаружили костные останки. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УГКСЭ по Гродненской области Елена Мисюкевич.

Рабочие о находке рассказали милиции. Для осмотра местности выехала следственно-оперативная группа со специалистами Ошмянского межрайонного отдела ГКСЭ.

"Предварительно специалистами ГКСЭ установлено, что костные останки принадлежат скелету человека. Давность захоронения превышает 50 лет. Останки направлены на судебную медико-криминалистическую экспертизу", - отметила Елена Мисюкевич.

Ежегодно в управлении ГКСЭ по Гродненской области в среднем проводится более 10 медико-криминалистических исследований человеческих костных останков, обнаруженных при земляных работах, а также во время раскопок на местах боев или захоронений времен Великой Отечественной войны.-0-