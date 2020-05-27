В Сморгони спасатели помогли застрявшему в калитке псу

27 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сморгонские спасатели помогли псу, застрявшему в калитке. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.
Утром 26 мая в МЧС обратился житель райцентра. Мужчина услышал, что на соседском подворье жалобно скулит пес. Соседей дома не было. Оказалось, что лапа собаки была зажата между металлическими креплениями калитки. Самостоятельно мужчина справиться с ситуацией не сумел.
"Несмотря на то, что спасение животных не входит в обязанности работников службы, бойцы МЧС не остались равнодушными и выехали на место происшествия. С помощью гидравлического инструмента был разжат металлический завес калитки, лапу пса освободили", - сообщили в областном управлении МЧС.
Все завершилась благополучно. Помощь ветеринара спасенному не потребовалась.-0-
Фото Гродненского областного управления МЧС