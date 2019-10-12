В Сморгонском районе автомобиль насмерть сбил велосипедиста

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Сморгонском районе велосипедист погиб под колесами автомобиля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Смертельное ДТП произошло накануне вечером. Примерно в 21.30 на автодороге Островец - Тракели - Солы около деревни Медрики Сморгонского района автомобиль Great Wall Hover при встречном разъезде сбил жителя Сморгони 1967 года рождения, который передвигался попутно на велосипеде.

Мужчина скончался на месте. Сообщается, что его велосипед был оборудован катафотами, а одежда имела вставки из световозвращающих элементов.

"Причины аварии, место, где двигался велосипедист в момент наезда, а также иные обстоятельства будут установлены во время проверки", - отметили в ГАИ.-0-