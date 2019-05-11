В Сморгонском районе горел магазин

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В агрогородке Вишнево Сморгонского района горел магазин, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре поступило 10 мая в 8.34. В результате поврежден стеллаж с товаром, закопчены стены, потолок и имущество торгового зала.

Предполагаемая причина пожара - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание розетки).

Всего в Гродненской области за минувшие сутки произошло три пожара.-0-