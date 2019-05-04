4 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Рогачеве горела пилорама, повреждено строение и пиломатериалы, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.
В службу спасения 3 мая в 17.55 поступила информация о пожаре на пилораме. К моменту прибытия спасателей горел деревянный ангар и пиломатериалы.
В результате происшествия повреждена кровля ангара, стены, а также 50 куб.м пиломатериалов и деревообрабатывающий станок. Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - занесение постороннего источника зажигания.-0-
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