4 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Рогачеве горела пилорама, повреждено строение и пиломатериалы, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

В службу спасения 3 мая в 17.55 поступила информация о пожаре на пилораме. К моменту прибытия спасателей горел деревянный ангар и пиломатериалы.

В результате происшествия повреждена кровля ангара, стены, а также 50 куб.м пиломатериалов и деревообрабатывающий станок. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - занесение постороннего источника зажигания.-0-