В Солигорском районе бесправник въехал в дерево: пострадали четыре человека

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бесправник совершил ДТП в Солигорском районе. В результате аварии травмы получил водитель и трое несовершеннолетних пассажиров, сообщил БЕЛТА официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.

Вблизи деревни Стародворцы 27 апреля в 16.43 на 130-м км автодороги Минск-Микашевичи 20-летний житель Солигорска на Volvo S90 не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

В результате ДТП травмы получил водитель и пассажиры 15, 16 и 17 лет. Все четверо были госпитализированы. У автолюбителя не было водительского удостоверения (никогда не получал). Водитель и пассажиры не пристегнулись ремнем безопасности, а на авто была зимняя резина.

ГАИ напоминает, что водителям, не имеющим водительских прав, грозит штраф в размере от Br127,5 до Br510 (от 5 до 20 БВ). При повторном нарушении в течение одного года сумма штрафа увеличивается - от Br510 до Br1275 (от 20 до 50 БВ) или до 15 суток административного ареста.-0-