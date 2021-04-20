В Солигорском районе ГАИ задержала нетрезвого подростка-мотоциклиста

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В комиссию по делам несовершеннолетних Солигорского райисполкома направлено 7 протоколов об административных правонарушениях в отношении несовершенного жителя района в результате его катания на мотоцикле. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

16-летнего выпускника сельской школы задержали сотрудники ОГАИ Солигорского РОВД - в состоянии алкогольного опьянения он катался по деревне на мотоцикле "Минск". Ни водительского удостоверения, ни техосмотра, ни страховки, ни даже шлема у юного байкера не было. Преследовать несовершеннолетнего мотоциклиста сотрудникам ГАИ не пришлось - он не справился с управлением и съехал с дороги в кювет. Это и стало поводом вызова правоохранителей бдительными односельчанами для разбирательства с юным лихачом.

Как было установлено, когда родители уехали в райцентр, подросток выпил бутылку вина и решил прокатиться на мотоцикле, который полгода собирал из запчастей.

"Ситуация на самом деле страшная, и хорошо, что все обошлось без необратимых последствий. Меру административной ответственности в отношении подростка изберет комиссия по делам несовершеннолетних на ближайшем заседании. Инспекция по делам несовершеннолетних с юношей будет проводить индивидуальную профилактическую работу минимум год. Хочется отметить, что безразличие окружающих в таком вопросе недопустимо, о подобных фактах необходимо сообщать в милицию для реагирования и предотвращения беды", - подчеркнул начальник инспекции по делам несовершеннолетних Солигорского райисполкома Максим Сосукевич.-0-