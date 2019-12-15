В Солигорском районе "Газель" врезалась в маршрутку

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня около 7.00 в Солигорском районе на автодороге Ратково - Солигорск возле деревни Кулаки произошло ДТП, сообщает в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

В маршрутное такси, которое двигалось в сторону Солигорска, врезался автомобиль "Газель", ехавший в попутном направлении. Как сообщили сотрудники ОГАИ Солигорского РОВД, от удара микроавтобус "Фольксваген" съехал в левый кювет и врезался правой стороной в дерево. Туда же съехала и "Газель".

В результате ДТП погибла 50-летняя пассажирка маршрутного такси. Травмы получили оба водителя и двое пассажиров "Фольксвагена" - они доставлены в больницу. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, МЧС, следователи, эксперты, медики. Устанавливаются причины и условия совершения ДТП.-0-

Фото УГАИ МВД