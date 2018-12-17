В Солигорском районе машина съехала в кювет и опрокинулась: скончался 93-летний пассажир

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. ДТП со смертельным исходом произошло в Солигорском районе, сообщил БЕЛТА официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.

Авария произошла 17 декабря около 06:30 на 122-м км автодороги Минск - Микашевичи вблизи д.Чепели. 27-летняя водитель Volkswagen Golf, двигаясь со стороны Микашевичей в направлении Минска, неправильно выбрала скорость движения, не учла погодные и метеорологические условия. Солигорчанка не справилась с управлением и съехала в кювет. Ее машина опрокинулась. От полученных в ДТП травм в реанимации спустя несколько часов скончался ее 93-летний пассажир.

"Пенсионер ехал на заднем сидении и не был пристегнут ремнем безопасности. Водитель трезвая, пристегнута, техосмотр пройден, на авто зимние шины", - уточнил Сергей Чеботарев. По факту ДТП проводится проверка.

С учетом погодных условий ГАИ Минской области призывает водителей быть предельно собранными на дорогах, выбирать безопасную скорость, соблюдать дистанцию и использовать ремни безопасности.-0-