В Столбцах будут судить мужчину за угрозы сотруднику ОВД и судье

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Столбцовского района направила в суд уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя, который угрожал насилием сотруднику ОВД и судье, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.

Фигуранту инкриминированы угроза насилием в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности и из мести за выполнение служебных обязанностей, а также угроза в отношении судьи в связи с осуществлением им правосудия.

В ходе предварительного расследования установлено, что обвиняемый, действуя в группе лиц, в ночь с 3 на 4 июня 2021 года разместил вблизи дома сотрудника ОВД, а также по месту жительства судьи ритуальные корзинки как атрибуты погребальной церемонии. К ним он приложил записки с угрозами применения насилия. В ходе предварительного расследования обвиняемый свою вину не признал.

После изучения материалов уголовного дела в прокуратуре пришли к выводу о полном, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств преступлений. Согласились с квалификацией содеянного по ст.364 и ст.389 УК.

Уголовное дело находилось в производстве Столбцовского районного отдела Следственного комитета.

Избранную в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор при направлении дела в суд оставил без изменения.-0-