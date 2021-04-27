27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Столбцовском районе столкнулись автомобиль и мотоблок - оба водителя были пьяны. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

26 апреля около 21.00 на подъездной автодороге к деревне Подлесье Столбцовского района 40-летний минчанин, управляя автомобилем Geely Emgrand 7, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с мотоблоком Gross под управлением 45-летнего местного жителя.

В результате ДТП водитель мотоблока с серьезными травмами госпитализирован. Предварительно установлено, что оба водителя находились в нетрезвом состоянии. По факту ДТП проводится проверка.

"Нетрезвый человек за рулем представляет большую опасность для участников дорожного движения, последствия могут быть самыми непредсказуемыми. Кроме того, каждый мотолюбитель должен понимать, что дорога для всех едина и обязывает к строгому соблюдению правил дорожного движения, - отметили в ГАИ. - Уважаемые граждане, не оставайтесь равнодушными и безучастными. Если вы видите или знаете, что транспортным средством управляет водитель автомобиля или мототранспорта в состоянии опьянения, сообщайте на телефонную линию 102. Безопасных дорог и берегите себя".-0-