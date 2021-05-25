В Столбцовском районе сын поджег мать

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столбцовский районный отдел Следственного комитета возбудил дело по ч.1 ст.14 и п.п.5, 6 ч.2 ст.139 УК (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом и с особой жесткостью), сообщили БЕЛТА в СК.

"По предварительной информации, вечером 24 мая 22-летний житель одной из деревень Столбцовского района, будучи нетрезвым, поссорился с родителями. После этого он схватил канистру с бензином, облил им мать и поджег. В настоящий момент женщина в тяжелом состоянии госпитализирована", - рассказали в СК.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Изъяты полимерная канистра с жидкостью, коробки со спичками, фрагменты одежды. Подозреваемый задержан. Назначены экспертные исследования. Выясняются все обстоятельства произошедшего.-0-