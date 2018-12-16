В Столбцовском районе в парке-музее истории "Сула" ликвидирован пожар

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Столбцовском районе в здании "Королевской ассамблеи" парка-музея интерактивной истории "Сула" ликвидирован пожар, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС 15 декабря в 20:43. По прибытии подразделений МЧС кровля горела открытым пламенем. "Пожар был оперативно локализован и ликвидирован спасателями, - сообщили в МЧС. - Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения - короткое замыкание электропроводки".

Парк-музей интерактивной истории "Сула" был построен предположительно в ХIХ веке. В 2008 году проведена его реконструкция.-0-

Фото МЧС