В столичной пятиэтажке произошел пожар

Фото Минского городского УМЧС
22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске при пожаре в пятиэтажке эвакуированы 6 человек. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
"Сегодня в 4.15 спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома в Минске на просп. Партизанском, 93. Работниками МЧС спасены хозяин 1975 года рождения и находившийся в гостях гражданин 1980 года рождения. Из квартир подъезда эвакуированы 6 человек", - рассказали в пресс-службе.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.-0-