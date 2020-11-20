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20 ноября 2020, 18:56

В столичной школе №61 произошло массовое отравление детей, несколько человек госпитализированы

Фото из архива
Фото из архива

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столичной школе №61 сегодня произошло ЧП: многие дети стали жаловаться на плохое самочувствие, имели признаки пищевого отравления. Ситуацию журналистам прокомментировала начальник управления по образованию администрации Первомайского района Минска Людмила Борисенко, сообщает БЕЛТА.

Тревогу забили родители в чатах: сообщали, что после еды многих учеников тошнило, мамы и папы приехали в школу, чтобы забрать ребят домой. Вечером возле учреждения было несколько автомобилей скорой помощи, пожарных. Пострадавшими детьми занимались медики.

"Сегодня около 13.30 в средней школе №61 дети стали обращаться за медицинской помощью из-за плохого самочувствия. Были рвота, боль в животе - признаки пищевого отравления, - рассказала Людмила Борисенко. - Оперативно были приняты меры. Вызвана бригада скорой медицинской помощи, подключился школьный медицинский работник".

"Всем детям оказана необходимая помощь. Несколько человек госпитализированы. Ситуация находится под контролем", - добавила Людмила Борисенко. Точное количество пострадавших устанавливается. Известно, что это ученики 5-9-х классов.

Классные руководители уточняют у родителей состояние каждого из учеников. У всех оно разное: у кого-то тяжесть в животе, у кого-то более серьезное нарушение состояния здоровья.

Создана рабочая группа, в которую вошли представители районного и городского центров гигиены и эпидемиологии, комитета по образованию, правоохранительных органов. Предстоит выяснить причины произошедшего. Взяты анализы для лабораторных исследований, в том числе у работников пищеблока. Первые результаты должны быть известны в течение 3-4 часов.

"Завтра шестой школьный день, когда столовые в учреждениях образования не работают, - сказала представитель районной администрации. - Проведена первичная оценка того, что происходит в столовой. Явных нарушений не выявлено. Пока говорим о том, что в понедельник столовая будет функционировать в обычном режиме".-0-

Фото Егора Павлющика

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