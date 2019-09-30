В Столине легковушка сбила отца с дочерью

30 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столине легковой автомобиль сбил стоящих возле другой машины мужчину с 10-летней девочкой, сообщила БЕЛТА старший инспектор группы по агитации и пропаганде УГАИ УВД Брестского облисполкома Наталия Милюкова.

Авария случилась 28 сентября около 11.00. По предварительной информации, житель агрогородка Белоуша 1999 года рождения на автомобиле Volkswagen Passat ехал по улице Советской. Напротив здания районного суда он сбил стоящих возле автомобиля Peugeot мужчину 1983 года рождения и его дочь. В результате ДТП пешеходы получили различные травмы, их госпитализировали в Столинскую районную больницу.

Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. Водитель был трезв.-0-