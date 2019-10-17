17 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столине мужчину засыпало грунтом: понадобилась помощь спасателей, сообщили БЕЛТА в МЧС Беларуси.

Несчастный случай произошел сегодня около 14.30. В центр оперативного управления РОЧС поступило сообщение об обрушении грунта в траншее. Требовалась помощь в извлечении человека.

Через 4 минуты спасатели были на месте вызова. Мужчина был практически полностью засыпан грунтом. Земля обрушилась при рытье траншеи для прокладки канализации на приусадебном участке. Под завалом оказался мужчина, проводивший работы.

Работники МЧС извлекли пострадавшего из траншеи. С предварительным диагнозом "синдром длительного сдавливания" его доставили в больницу.-0-