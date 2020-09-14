В Столинском районе грибник нашел мину

14 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе мужчина нашел в лесу противопехотную мину, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.

В милицию позвонил мужчина и рассказал, что вблизи деревни Городная во время сбора грибов наткнулся на похожий на боеприпас предмет. На место приехали сотрудники РОВД и саперно-пиротехнической группы в/ч 7404. Специалисты выяснили, что грибник нашел противопехотную мину.

В тот же день военнослужащие вблизи деревни Теребличи нашли в лесу два боевых элемента реактивной системы залпового огня "Ураган".-0-