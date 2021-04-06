В Столинском районе у сельчанина изъяли самодельный обрез

6 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе у 56-летнего мужчины сотрудники милиции изъяли самодельный обрез, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.

Сотрудники Столинского РОВД во время обыска дома у сельчанина нашли и изъяли обрез, изготовленный из одноствольного охотничьего ружья. Также мужчина хранил самодельную гладкоствольную ствол-вставку, колодку с ударно-спусковым механизмом, приклад одноствольного охотничьего ружья. По заключению эксперта, оружие пригодно к стрельбе.

Мужчина пояснил, что имущество ему досталось от деда и он хранил его как память.

Следователи возбудили уголовное дело за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия.

В УВД обратили внимание, что за незаконное хранение оружия грозит уголовная ответственность. При этом от нее освобождаются те, кто добровольно сдал огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства.-0-