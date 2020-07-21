Фото управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома
21 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В столкновении фуры и кроссовера под Новогрудком погибла женщина. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Авария произошла днем 20 июля у деревни Кмитянка Новогрудского района. Водитель кроссовера "Рено" выезжал со второстепенной дороги и не предоставил преимущество большегрузному автомобилю.
Столкновения избежать не удалось. В результате погибла 69-летняя пассажирка "Рено", ехавшая на переднем сиденье.
По факту аварии проводится проверка.-0-
Фото управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома