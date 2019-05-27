В Светлогорске бесправник врезался в дерево, погиб пассажир

Мобильная версия
Европейские игры
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
27 мая 2019, Пн
+19°C
Переменная облачность EUR 2.3266
USD 2.0779
RUB 3.2242
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко поручил активнее развивать МКАД и придорожные участки
Президент
Турчин: нет оснований для корректировки прогноза по росту ВВП на 4% в 2019 году
Экономика
В ООН приняли белорусскую резолюцию по предупреждению преступности
Общество
Квартиры в рассрочку до 10 лет: крупнейший застройщик Dana Holdings продлил акцию до конца июня
Общество
Начата реверсная транспортировка российской загрязненной нефти с территории Беларуси
Экономика
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Оплата банковской картой проезда из аэропорта будет доступна на всех автобусах №300Э с июня
19:10 Регионы
Белорусские актеры приглашены в летнюю школу Союза театральных деятелей РФ
18:57 Культура
Беларусь планирует достигнуть эпидблагополучия по ВИЧ-инфекции до 2023 года
18:52 Общество
Макей: существующие в ЕАЭС изъятия и ограничения негативно влияют на его имидж
18:47 Экономика
Лавров: по соглашению о взаимном признании виз завершаются необходимые процедуры
18:44 Общество
Макей: положения Договора о Союзном государстве не требуют пересмотра
18:39 Политика
МИД Беларуси и России планируют осенью провести совместное заседание коллегий
18:36 Политика
Макей: президенты Беларуси и России планируют принять участие в Форуме регионов в Санкт-Петербурге
18:31 Политика
Макей и Лавров подтвердили заинтересованность в развитии интеграционных процессов
18:26 Политика
Макей пригласил Лаврова в Минск на II Европейские игры
18:23 Общество
Участники республиканского конкурса научных работ студентов внедрили более 5,6 тыс. разработок
18:15 Общество
Беларусь и Китай разработают дорожную карту сотрудничества в сфере гуманитарных наук
18:13 Общество
Курение во всех белорусских пассажирских поездах будет запрещено с 27 июля
18:04 Общество
Соглашение об авторских и смежных правах начало действовать в ЕАЭС
17:59 Экономика
Австрийский парламент вынес вотум недоверия канцлеру и правительству
17:57 В мире
Dow открывает представительство в Беларуси
17:55 Общество
Беларусь и Нидерланды подтверждают заинтересованность в расширении экономических связей
17:55 Экономика
В Светлогорске бесправник врезался в дерево, погиб пассажир
17:50 Происшествия
Таксист сбил пятиклассника на пешеходном переходе в Боровлянах
17:42 Происшествия
Белорусской медсестре Галине Кулагиной вручили медаль имени Флоренс Найтингейл
17:38 Общество
Все новости
Темы
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Конкурс "Фронтовой альбом" Конкурс "Фронтовой альбом"
Большой разговор: обратная связь Большой разговор: обратная связь
Индустриальный парк "Великий камень" Индустриальный парк "Великий камень"
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Поставки белорусского продовольствия в Россию Поставки белорусского продовольствия в Россию
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

В Светлогорске бесправник врезался в дерево, погиб пассажир

Происшествия 27.05.2019 | 17:50

27 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Светлогорске бесправник взял попутчика и попал в ДТП. Пассажир погиб, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла сегодня примерно 07.10. Водитель 1996 года рождения, не имеющий права управления, ехал на "Ауди". В пути подобрал голосовавшего на обочине мужчину, который хотел добраться до гаражно-строительного кооператива. В какой-то момент водитель легковушки не справился с управлением, съехал на левую по ходу движения обочину и врезался в дерево. Мужчина-пассажир 1965 года рождения от полученных травм скончался. По данным ГАИ, он не был пристегнут ремнем безопасности. По предварительной информации, водитель находился за рулем с признаками алкогольного опьянения.

В ГАИ подчеркнули, что со стороны правоохранителей по всем направлениям усилен контроль и профилактическая работа по снижению аварийности на дорогах Гомельской области. За выходные в регионе было выявлено около 3 тыс. нарушений ПДД.

К административной ответственности привлечены более 420 любителей быстрой езды, 27 водителей нарушили правила обгона либо выехали на полосу встречного движения. Свыше 220 водителей не были пристегнуты ремнем безопасности. Около 100 автомобилистов перевозили детей без использования специальных удерживающих устройств, подвергая юных пассажиров риску. "В ближайшее время 46 водителей станут пешеходами, так как были задержаны за управление транспортом в состоянии опьянения. Инспекторы выявили 162 водителя, которые не имели права управления транспортными средствами", - рассказали в ГАИ.

Около 300 нарушений ПДД допущено со стороны пешеходов, в том числе более 60 привлечены к ответственности за неиспользование световозвращающих элементов, 46 пешеходов находились в состоянии опьянения.

В Госавтоинспекции отметили, что работа в этом направлении поставлена на особый контроль и будет продолжена.-0-

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
ДТП, Светлогорск, смерть
Версия для печати
Новости рубрики Происшествия
К списку
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3266 BYN 2.324 BYN 2.329 BYN
USD
2.0779 BYN 2.076 BYN 2.08 BYN
RUB
3.2242 BYN 3.219 BYN 3.225 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко ознакомился с благоустройством и развитием территорий вдоль МКАД
Все видео

Фотоновости

"БЕЛДЖИ" с момента запуска производства выпустил более 15 тыс. автомобилей
Все фото

Инфографика

Акция "Внимание - дети!" В преддверии летних каникул в Беларуси проходит акция "Внимание - дети!". Сроки акции: 25 мая - 5 июня. Цель - избежать травматизма детей на дорогах.
Вся инфографика
Президент
Во время встречи Лукашенко предлагает Казахстану активизировать переговоры по поставкам нефти
Лукашенко 28-29 мая совершит рабочий визит в Казахстан для участия в саммите ЕАЭС
Лукашенко: между Беларусью и Грузией достигнут высокий уровень партнерства
Политика
Сергей Румас Правительство Беларуси рассчитывает на дальнейшее укрепление отношений с Германией
Макей: положения Договора о Союзном государстве не требуют пересмотра
МИД Беларуси и России планируют осенью провести совместное заседание коллегий
Экономика
Фото из архива Начата реверсная транспортировка российской загрязненной нефти с территории Беларуси
Макей: существующие в ЕАЭС изъятия и ограничения негативно влияют на его имидж
Соглашение об авторских и смежных правах начало действовать в ЕАЭС
Общество
Плети́ добро
Беларусь планирует достигнуть эпидблагополучия по ВИЧ-инфекции до 2023 года
Лавров: по соглашению о взаимном признании виз завершаются необходимые процедуры
Регионы
Фото из архива Спецполосы для транспорта II Европейских игр выделят на пр. Дзержинского, Победителей и ул.Немига
Оплата банковской картой проезда из аэропорта будет доступна на всех автобусах №300Э с июня
Столицей "Дажынак" в Могилевской области станет Глуск
Спорт
Хоккеисты сборной Беларуси. Фото Sportida Photo Agency Хоккеисты сборной Беларуси узнали соперников на ЧМ-2020 в Швейцарии
Александра Саснович уступила в доигровке 1-го раунда "Ролан Гаррос"
Вера Лапко проиграла в 1/64 финала "Ролан Гаррос"
Технологии
Фото из архива Музей истории ВОВ создал виртуальный альбом "Как наши деды воевали..."
velcom | A1 запустил новую линейку "A1 Бизнес онлайн" с фиксированным интернетом для бизнеса
Более 3 млрд фейковых аккаунтов удалены с Facebook за полгода
Культура
Фото из архива Поэты и музыканты из восьми стран съедутся на "Большую бард-рыбалку"
Белорусские актеры приглашены в летнюю школу Союза театральных деятелей РФ
Выставка плакатов и картин "О войне и Победе" откроется в Молодечно 7 июня
В мире
Фото Wiadomosci Бывший ученик напал на школу в Польше, есть раненые
Австрийский парламент вынес вотум недоверия канцлеру и правительству
Сотрудники Лувра проводят забастовку
Калейдоскоп
Фото из архива Гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня
Кристина Асмус примерила новое амплуа
Дикая панда-альбинос впервые попала на видео
Все круглые столы
Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Ирина Бабаченок,
Виолетта Брезовская,
Жанна Тарасевич 28 декабря Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год? Круглый стол Геннадий Давыдько,
Ольга Левко,
Василий Воронин,
Степан Темушев,
Денис Дук 1 октября Исторические формы белорусской государственности в IX–XIII вв. Круглый стол Елена Моргунова,
Валерий Шилов,
Ирина Почицкая 27 сентября Как сделать питание белорусов более полезным? Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Пункт назначения: доехать любой ценой
Под офицерскими звездами
Семь раз отмерь
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Андрей ХУДЫК. На пути в зеленое будущее
Яков АЛЕКСЕЙЧИК. Главный обелиск
Михаил ПЕТРОВИЧ. Экономическая сущность здоровья
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия