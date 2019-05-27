В Светлогорске бесправник врезался в дерево, погиб пассажир

27 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Светлогорске бесправник взял попутчика и попал в ДТП. Пассажир погиб, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла сегодня примерно 07.10. Водитель 1996 года рождения, не имеющий права управления, ехал на "Ауди". В пути подобрал голосовавшего на обочине мужчину, который хотел добраться до гаражно-строительного кооператива. В какой-то момент водитель легковушки не справился с управлением, съехал на левую по ходу движения обочину и врезался в дерево. Мужчина-пассажир 1965 года рождения от полученных травм скончался. По данным ГАИ, он не был пристегнут ремнем безопасности. По предварительной информации, водитель находился за рулем с признаками алкогольного опьянения.

В ГАИ подчеркнули, что со стороны правоохранителей по всем направлениям усилен контроль и профилактическая работа по снижению аварийности на дорогах Гомельской области. За выходные в регионе было выявлено около 3 тыс. нарушений ПДД.

К административной ответственности привлечены более 420 любителей быстрой езды, 27 водителей нарушили правила обгона либо выехали на полосу встречного движения. Свыше 220 водителей не были пристегнуты ремнем безопасности. Около 100 автомобилистов перевозили детей без использования специальных удерживающих устройств, подвергая юных пассажиров риску. "В ближайшее время 46 водителей станут пешеходами, так как были задержаны за управление транспортом в состоянии опьянения. Инспекторы выявили 162 водителя, которые не имели права управления транспортными средствами", - рассказали в ГАИ.

Около 300 нарушений ПДД допущено со стороны пешеходов, в том числе более 60 привлечены к ответственности за неиспользование световозвращающих элементов, 46 пешеходов находились в состоянии опьянения.

В Госавтоинспекции отметили, что работа в этом направлении поставлена на особый контроль и будет продолжена.-0-