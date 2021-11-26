В Светлогорске двое мужчин устроили дебош в магазине

26 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Светлогорске сотрудники Департамента охраны задержали мужчин, которые устроили дебош в магазине, сообщили БЕЛТА в Департаменте охраны МВД.
На линию 102 Светлогорского РОВД 22 ноября поступило сообщение от работника одного из магазинов о хищении продукции и порче имущества.
Для разбирательства выехал ближайший наряд Департамента охраны. Оказалось, двое неизвестных в состоянии алкогольного опьянения зашли в магазин. Один в отделе с алкоголем показательно разбивал бутылки с пивом. Второй в этот момент обчистил косметический отдел, положив за пазуху недорогой парфюм. После этого злоумышленники скрылись.
Экипаж охраны обнаружил подозреваемых в соседнем дворе. Сначала мужчины все отрицали, а спустя несколько минут признали свою вину.
Оба ранее судимы. В отношении 30-летнего неработающего жителя деревни Боровики, который бил бутылки, возбуждено уголовное дело.
В милиции напомнили, что за кражи и грабежи магазинов виновные могут быть привлечены не только к административной, но и к уголовной ответственности.-0-