В Светлогорске легковушка на переходе задела школьника и скрылась

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Светлогорске в ДТП пострадал 11-летний мальчик, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

По словам школьника, на регулируемом пешеходном переходе его задел автомобиль, в результате мальчик получил ушиб ноги. Родители обратились в Светлогорскую ЦРБ, и уже из больницы в оперативно-дежурную службу ОВД Светлогорского райисполкома 21 октября в 20.10 поступила информация о происшествии.

Установлено, что примерно в 17.10 автомобиль зеленого цвета ехал по ул. Социалистической. "Вблизи торгового центра он выехал на пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора и совершил касательный наезд на несовершеннолетнего пешехода, который при включении разрешающего сигнала светофора стал перебегать дорогу. С места ДТП водитель скрылся", - рассказали в УВД.

Вскоре виновника удалось установить: им оказался житель Светлогорского района 1959 года рождения, во время ДТП он был за рулем "жигулей". Мужчина не отрицал факт наезда, но посчитал, что ребенок не пострадал, и потому с места происшествия уехал.

По факту ДТП проводится проверка.-0-