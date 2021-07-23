В Светлогорске на упавшего велосипедиста наехала легковушка

23 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Светлогорске велосипедист упал на проезжую часть и попал под машину, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.

Инцидент произошел вечером 22 июля. Около 17.20 36-летняя женщина на Lancia Kappa ехала по ул.Свердлова райцентра. "Автомобилистка совершила наезд на внезапно упавшего на проезжую часть 63-летнего велосипедиста, который ехал по тротуару с правой стороны по ходу движения машины", - уточнили в УГАИ.

Велосипедист госпитализирован в травматологическое отделение районной больницы.-0-