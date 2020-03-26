В Светлогорске таксист украл деньги из сумочки пассажирки

26 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Светлогорске девушка забыла сумочку в такси, водитель забрал деньги, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.

После поездки в такси клиентка заметила пропажу сумочки и сообщила об этом в милицию. Оперативники отследили маршрут заявительницы. "По записям с камер видеонаблюдения было видно, что в автомобиль потерпевшая садилась с сумочкой, а вышла уже без нее. Основным подозреваемым стал 26-летний таксист", - рассказали в МВД.

Позже на одной из улиц города была найдена сумочка вместе с мобильным телефоном. Денег в ней не было.

В беседе с оперативниками подозреваемый сначала утверждал, что вещи могли забрать другие пассажиры, а затем признался. Как уточнили в Светлогорском РОВД, деньги таксист успел потратить.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ранее молодой человек не привлекался к уголовной ответственности.-0-