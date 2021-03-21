В Светлогорском районе нашли заблудившегося в лесу 91-летнего пенсионера

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Светлогорском районе работники МЧС нашли 91-летнего пенсионера, который заблудился в лесу, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сообщение о том, что возле деревни Страковичи потерялся человек, поступило 20 марта в 21.00. На поиски были направлены спасатели и сотрудники милиции. Спустя три часа работники МЧС обнаружили в волоке порубочных остатков пенсионера 1931 года рождения. Спасенного укрыли боевой одеждой и вынесли на лесную дорогу для ожидания скорой медицинской помощи.

Состояние мужчины расценивалось как удовлетворительное. Пожилой мужчина в госпитализации не нуждался.-0-