В Светлогорском районе опрокинулся прицеп мотоблока: пассажирка умерла в больнице

20 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Светлогорском районе опрокинулся прицеп мотоблока, его 55-летняя пассажирка скончалась в больнице, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Смертельное ДТП случилось 18 сентября около 7.00 на дороге Н5028. 44-летний водитель мотоблока, по предварительной информации, был в состоянии алкогольного опьянения. В пути возникла неисправность транспорта, и прицеп опрокинулся.

В нем ехала 55-летняя пассажирка. С травмами пострадавшую доставили в реанимацию Светлогорской центральной райбольницы, где позже женщина скончалась.

Водитель с места происшествия скрылся, спустя время его задержали.

В Госавтоинспекции напомнили: садиться за руль в нетрезвом виде или без прав строго запрещено. "Кроме того, управлять транспортом разрешается, только когда оно полностью технически исправно. Будьте более ответственными и разумно подходите не только к собственной безопасности, но и к безопасности других людей", - подчеркнули в УГАИ.-0-