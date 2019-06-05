В Толочинском районе при пожаре в частном доме погиб мужчина

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в частном доме в деревне Волковичи Толочинского района погиб мужчина 1966 года рождения, инвалид 1-й группы, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение о возгорании поступило спасателям сегодня ночью в 1.53. Огонь уничтожил кровлю, потолочное перекрытие дома, повредил стены, имущество.

Рассматриваемая версия причины пожара - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

Всего в северном регионе за прошедшие сутки произошло пять пожаров.-0-