В Толочинском районе при пожаре в частном доме погиб мужчина

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в частном доме в деревне Волковичи Толочинского района погиб мужчина 1966 года рождения, инвалид 1-й группы, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.
Сообщение о возгорании поступило спасателям сегодня ночью в 1.53. Огонь уничтожил кровлю, потолочное перекрытие дома, повредил стены, имущество.
Рассматриваемая версия причины пожара - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
Всего в северном регионе за прошедшие сутки произошло пять пожаров.-0-
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