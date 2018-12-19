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Коллекцию Национального художественного музея пополнил "Натюрморт" Михаила Кикоина
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Фестиваль искусств "Беларускія таленты" собрал около 1,7 тыс. конкурсантов
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Хоккеисты "Динамо-Минск" обыграли в домашнем матче одноклубников из Риги
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Президент
Пенсии в Беларуси в 2019 году должны вырасти более чем на 14% - Костевич
Общество
Проект обновленного Налогового кодекса принят в первом чтении
Общество
"Я так долго ждала этого звонка!" Минчанка выиграла квартиру от "Евроопт" и расплакалась от счастья!
Общество
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Пенсионерка погибла под колесами микроавтобуса в Буда-Кошелевском районе
09:22
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В Уганде автобус сорвался со скалы: погибли 19 человек
09:06
В мире
Определен порядок проведения аукционов по продаже акций на БУТБ
09:00
Экономика
Премьера Гомельского молодежного театра пригласит юных зрителей в новогоднее путешествие
08:42
Культура
В Солигорске из-за пожара в девятиэтажке эвакуировали 15 человек
08:27
Происшествия
Офис Деда Мороза начнет работу в Могилеве 23 декабря
08:24
Регионы
Более 20 лыжных трасс планируется обустроить в Брестской области
08:09
Регионы
Цена нефти Brent опустилась ниже $56 за баррель
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В мире
Батлеечные театры из районов Витебской области соберутся на "Новогоднем чуде"
07:38
Регионы
Волейболистки "Минчанки" проведут первый домашний матч в Лиге чемпионов
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Лукашенко: работы Галины Волчек выделяются психологической глубиной созданных образов
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Президент
Картина дня: Лукашенко о спортивных результатах, прогноз по росту пенсий и научные достижения года
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Известная певица погибла в результате падения автомобиля в реку
01:20
В мире
Король Бельгии отложил решение об отставке премьер-министра
00:37
В мире
В немецком Кельне из-за бомбы эвакуировали тысячу человек
00:04
В мире
Премьер-министр Бельгии подал в отставку
23:27
В мире
В Австралии из-за сильных дождей разрушены дороги
22:59
В мире
"Аль-Айн" вышел в финал клубного ЧМ по футболу, одолев "Ривер Плейт"
22:41
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Ученые предлагают использовать в сельском хозяйстве шмелей вместо дронов
22:02
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Основные социально-экономические показатели Беларуси в январе-ноябре
Основные социально-экономические показатели Беларуси в январе-ноябре 2018 года к январю-ноябрю 2017-го: ВВП - 103,2%, выпуск продукции промышленности* - 106,1%, выпуск продукции сельского хозяйства - 96,5%, инвестиции в основной капитал - 107,9% и т.д.
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Определен порядок проведения аукционов по продаже акций на БУТБ
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Регионы
В Гомельской области комиссии по содействию занятости направили на трудоустройство более 200 человек
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Олег Токун
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Всемирный банк выделит $25 млрд на развитие интернета в Африке
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Коллекцию Национального художественного музея пополнил "Натюрморт" Михаила Кикоина
Премьера Гомельского молодежного театра пригласит юных зрителей в новогоднее путешествие
Фестиваль искусств "Беларускія таленты" собрал около 1,7 тыс. конкурсантов
В мире
В немецком Кельне из-за бомбы эвакуировали тысячу человек
В Уганде автобус сорвался со скалы: погибли 19 человек
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В Милане испекли самый большой в мире рождественский кекс
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Анатолий Дашко,
Елена Манкевич,
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Наталья Поляк,
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Ирина Барышникова,
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Пресс-конференция
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5 декабря
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Главный белорусский Дед Мороз,
Нина Богуш
19 декабря, 14:30
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Пресс-конференция
Инна Гаврильчик,
Ирина Барышникова,
Анна Суша,
Ирина Астафьева
19 декабря, 10:30
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Пресс-конференция
Валентин Шатравко
17 декабря
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Онлайн-конференция
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12 декабря
Чем удивит Большой театр Беларуси в рождественские и новогодние праздники
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Игорь Чульба,
Ирина Усова,
Николай Власюк
11 декабря
Проект "Зеленые города": опыт реализации пилотных инициатив и перспективы развития зеленого градостроительства в Беларуси
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Анатолий Лемешенок: Учиться профессионализму – у БЕЛТА
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Экономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
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Беларуская Думка
Александр ШУМИЛИН. Приоритет – инновационное развитие
Вадзім ЛАКІЗА, Вячаслаў ДАНІЛОВІЧ. Асэнсаванне мінулага – падмурак для будучага
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